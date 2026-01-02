Presidente Petro pone a disposición de TM $1.5 billones para no subir pasaje

BOGOTÁ

Tras el anuncio de un borrador de decreto que subiría $350 al pasaje de Transmilenio en Bogotá, el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X dijo que el gobierno dispone “de un billón y medio para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajero, si Transmilenio quiere”.

La intención, dice el presidente Petro, “es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diesel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”. Recalcó en el trino.

Añadió el jefe de Estado en su trino:

“Si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”.

Pocos minutos después del trino del presidente, por la misma vía respondió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Dijo que, hasta ahora, el gobierno nacional se ha comprometido a aportar $938 mil millones, y si esos $1.5 billones de los que habla el presidente Petro entran este año al Distrito, entonces no subirá la tarifa de TM.

“si lo que usted está anunciando es disponer de $1.5 billones, es decir, $562 mil millones adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de TM este año 2026, entonces estamos listos. Ahora ¿Cómo se podría hacer esto? Muy fácil, vía artículo 183 del plan de desarrollo de su gobierno que fue aprobado por el Congreso de la República en 2023 ¿qué dice ese artículo? Que la Nación puede financiar hasta un 50% flota eléctrica ya adquirida y que esté en operación, Bogotá, como usted sabe tiene más de 1.400 buses eléctricos en operación, parte de lo que ha sido el costo de esos buses.

El proyecto de decreto del distrito estará abierto a comentarios hasta el próximo miércoles 7 de enero de 2026.