Petro me da la razón en no traer $125 billones de pensiones en 6 meses: Higuera tras salida de URF

¿Por qué Mónica Higuera salió de la URF? Estos fueron los desacuerdos con el Gobierno

Mónica Higuera, quien semanas atrás renunció a la Dirección General de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF), habló con Julio Sánchez Cristo para La W sobre las diferencias con el Ministerio de Hacienda que motivaron su salida del cargo.

En su momento, W Radio dio a conocer que la razón de su renuncia se debió a su inconformidad con un decreto que busca expedir el Gobierno, con el cual obligaría a los fondos privados de pensiones a traer sus inversiones al país de manera exprés.

De hecho, la propuesta apoyada por el Ministerio de Hacienda es traer en seis meses 125 billones de pesos, un asunto que para Higuera sería “fatal”.

Al respecto, Higuera afirmó en La W que el Gobierno se debe preguntar en qué quieren que los fondos de pensiones inviertan esos recursos porque “en Colombia el mercado de capitales es poco profundo, poco líquido y tiene pocas alternativas para invertir”.

“El presidente Petro tiene una buena idea y tiene una buena intención respecto de cómo a él le gustaría que el ahorro de los trabajadores esté en Colombia, y yo en eso estoy de acuerdo. Lo que hay que diseñar y buscar con las AFP es en qué, cómo, eso tiene ciertos análisis de rigurosidad o de diligencia debida para poder escoger porque es que el dinero que manejan - ojo a la palabra, “manejan” las AFP - no es de las AFP, es de los 19 millones de afiliados a las AFP”, resaltó.

Sin embargo, se preguntó si el presidente realmente sabía sobre esas propuestas de Minhacienda y la Superintendencia Financiera.

“Me llama la atención que en el trino que él (Gustavo Petro) me contesta a mí, reconoce que tengo razón. A mí me genera otra pregunta: ¿será que el presidente sí sabía? ¿Será que él sí dio la orden de en seis meses repatriar 125 billones? Yo no lo creo. Yo creo y tengo confianza en que el presidente Petro quiere lo mejor para los colombianos. Lo que dudo es si esté bien asesorado y tenga las personas idóneas técnicamente que le puedan hablar al oído”, afirmó.

A ello agregó que a ella la “educaron para ser una persona que habla directo, de frente, claro, preciso, conciso, y yo no sé si a ellos les dio tal vez temor o querían hacerle caso o no se atrevieron a explicarle las consecuencias. Pero el presidente Petro ayer me dejó clarísimo a mí que él entendía”.

Recordemos que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pueden enviar de manera libre cierto porcentaje del dinero de los ahorradores al exterior buscando diversificación, rentabilidad y plazos coherentes con el tiempo de pensión de los pensionados.

¿La directora actual tiene conflictos de interés?

Al respecto, Mónica Higuera se preguntó por qué la persona que está encargada de la dirección (Larisa Caruso) es un asesor del Ministerio de Hacienda, si se supone que esta entidad es independiente y debe poder separar, argumentar y contraargumentar dado el arreglo institucional.

Escuche esta entrevista en La W:

