FAREX se suma como uno de los grandes planes en Cartagena

Cartagena inicia el 2026 con una agenda cultural que reafirma su lugar como uno de los principales escenarios creativos del país. Enero llega con FAREX, invitando a locales y visitantes a vivir experiencias que conectan con la identidad y el talento colombiano. En este panorama, la Feria FAREX se consolida como uno de los planes imperdibles para comenzar el año desde la cultura y lo hecho a mano.

Del 3 al 12 de enero de 2026, el Centro de Convenciones de Cartagena será el punto de encuentro de artesanos, diseñadores, joyeros, artistas y emprendedores que llegan a la ciudad con un propósito común: transformar materiales, saberes y tradiciones en propuestas con impacto social y ambiental. FAREX se presenta como un espacio donde convergen el oficio, la creatividad contemporánea y la sostenibilidad.

“En FAREX celebramos la capacidad transformadora de quienes crean con sus manos. No se trata solo de objetos, sino de procesos que fortalecen comunidades y preservan tradiciones. Cada pieza refleja un compromiso con el entorno y con una Colombia que avanza hacia un futuro más consciente”, señala Chica Morales, directora de FAREX.

Organizada por la Fundación FAREX, la feria reunirá a más de 250 expositores nacionales e internacionales con una muestra que integra artesanías, joyería, arte, moda, bienestar, belleza y gastronomía típica, todas con un enfoque responsable y sostenible. Más allá de la exhibición comercial, el evento propone una experiencia cultural que invita a recorrer, descubrir y conectar con nuevas formas de creación.

En esta edición, Coca-Cola Colombia se suma como aliado estratégico para apoyar a emprendedores que promueven soluciones responsables incorporando materiales reciclados y prácticas amigables con el entorno. Su stand estará ubicado en el Claustro de las Ánimas, donde el público podrá participar en actividades abiertas enfocadas en la creatividad y el cuidado del medio ambiente. El 4 de enero a las 4:00 p. m., este espacio será escenario de un taller de reciclaje creativo liderado por Mangle Huella Verde y Robinson Jaraba, en el que los asistentes conocerán la filosofía “La basura no existe”, aprenderán a identificar distintos tipos de plásticos y presenciarán una demostración en vivo de la técnica de termofusión, que transforma bolsas plásticas de uso cotidiano en láminas de colores listas para convertirse en una obra de arte inspirada en la esencia de FAREX y Coca-Cola Colombia.

“En Coca-Cola Colombia creemos en el poder de lo local y en el talento de las comunidades. Por eso acompañamos espacios como FAREX, donde los emprendedores son los protagonistas para demostrar cómo la creatividad, el propósito y la innovación pueden hacer la diferencia para construir el país que queremos”, afirma Isabel González, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola Colombia.

La programación de FAREX 2026 incluirá además experiencias que conectan diseño, ciudad y estilo de vida, como el Farex Fashion Sunset, que se realizará el 6 de enero a las 5:00 p. m. Esta puesta en escena al atardecer reunirá diseños de algunos participantes de la feria en una experiencia visual que celebra el oficio, la identidad y la expresión creativa, con Cartagena como escenario natural.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Finalmente, FAREX ofrecerá una programación que incluye manifestaciones artísticas, charlas, demostraciones de oficios y espacios de intercambio con invitados internacionales, además de los tradicionales reconocimientos a Mejor Stand Decorado, Expositor Revelación Caribe y Expositor Revelación Nacional, consolidándose como una de las grandes citas culturales del inicio de año en la ciudad.