Educación media en Antioquia empieza a ajustarse al proyecto de vida de los estudiantes

Antioquia

La Educación Media en Antioquia comienza a transitar un proceso de ajuste interno que busca responder a una de las principales deudas del sistema educativo: orientar a los estudiantes frente a su proyecto de vida en un contexto marcado por la deserción escolar, la informalidad laboral y la desconexión entre la escuela y las oportunidades del territorio.

Durante los primeros seis meses de implementación de la estrategia departamental de transformación de la Educación Media, la Gobernación de Antioquia reportó la participación de 448 instituciones educativas y 2.942 docentes y directivos, con énfasis en los grados noveno, décimo y undécimo.

El objetivo es fortalecer la orientación vocacional y preparar a los estudiantes para su paso a la educación superior o al mundo laboral.

Más allá de las cifras, el impacto empieza a reflejarse en decisiones pedagógicas concretas.

¿Dónde se empezó a aplicar el proyecto?

En el Centro Educativo Rural La Cejita, en el municipio de Anzá, el proceso llevó a una revisión crítica de las mallas curriculares, al evidenciar que la planeación existente no estaba claramente conectada con el proyecto de vida de los estudiantes.

“En este momento estamos haciendo adecuaciones a todo lo que tiene que ver con las mallas curriculares, porque nos dimos cuenta de que, aunque estaban ahí, no estaban lo suficientemente claras ni concretas frente al proyecto de vida”, explicó el docente Diego Alejandro Toro Rubiano. Según señaló, la apuesta es que “el otro año empecemos a aplicar estas actividades directamente ya en las aulas de clase”.

Desde instituciones urbanas, la lectura es similar. Para Hugo Claver Vásquez Aguirre, rector de la Institución Educativa Manuel José Caicedo, el valor del proceso ha estado en asumir el proyecto de vida como una responsabilidad directa de docentes y directivos.

“Hemos tratado un tema muy importante que nos atañe primero a nosotros como docentes y directivos docentes, que es el proyecto de vida, y cómo desde nuestro conocimiento podemos impactar a los estudiantes de grado 10 y 11”, afirmó.

Lo que se plantea

Este enfoque se da en un contexto en el que Antioquia ha planteado, a través de su Plan de Desarrollo y de las políticas educativas vigentes, la necesidad de reducir la deserción en la educación media y mejorar la transición hacia la educación superior, la formación técnica y tecnológica, o la inserción laboral, especialmente en zonas rurales y municipios intermedios.

Desde la Secretaría de Educación de Antioquia se anunció que la estrategia continuará en 2026, con el reto de pasar del diagnóstico y la formación docente a la implementación directa en el aula.

El desafío, advierten docentes y rectores, será que los ajustes curriculares no se queden en documentos institucionales, sino que se traduzcan en acompañamiento real para los jóvenes, en un departamento donde las brechas educativas y de acceso a oportunidades siguen siendo profundas.