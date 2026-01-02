Disputa entre grupos armados dispara homicidios en Algeciras

El Gobierno del Huila expresó su profunda preocupación por el incremento significativo de homicidios en el municipio de Algeciras, una situación que fue analizada en el más reciente Consejo de Seguridad Departamental, convocado por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, los hechos violentos estarían relacionados con disputas internas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales, principalmente por el control territorial, rutas estratégicas y recursos ilícitos, lo que incluso ha terminado afectando a familiares y personas cercanas a integrantes de estas estructuras.

Las autoridades señalaron que Algeciras es un corredor clave entre el Huila y Caquetá, históricamente utilizado para el transporte de armas e insumos ilegales, lo que ha intensificado la confrontación entre disidencias como la Segunda Marquetalia y el grupo liderado por alias Iván Mordisco. Esta situación ha generado no solo homicidios, sino también desplazamiento forzado, amenazas a líderes sociales y reclutamiento de menores.

Ante este panorama, el Gobierno Departamental anunció un fortalecimiento de la presencia de la Fuerza Pública, con más operativos, puestos de control, acciones de inteligencia y apoyo directo a los procesos investigativos de la Fiscalía. Además, para 2026 se proyecta una importante inversión en tecnología de rastreo e interceptación de comunicaciones, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan judicializar a los responsables.

Finalmente, desde la Gobernación del Huila se envió un mensaje de respaldo a la comunidad de Algeciras, asegurando que no están solos y que se mantendrá la articulación con el Ejército, la Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea para recuperar la seguridad y la tranquilidad en el territorio.