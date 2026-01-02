Carnaval de Negros y Blancos de Pasto: Esta es la agenda para el 2 de enero

Pasto - Nariño

El Carnavalito es una de las expresiones más simbólicas del Carnaval de Negros y Blancos. Se trata de un desfile protagonizado por niños, niñas y adolescentes que, desde su imaginación y creatividad, recrean la herencia cultural de esta fiesta patrimonial. Este 2026, el Carnavalito conmemora 60 años de tradición, consolidándose como un espacio de formación, juego y transmisión de identidad cultural entre generaciones.

Agenda del Carnavalito

La jornada inicia con la tradicional ofrenda a la Virgen de las Mercedes. A las 7:00 de la mañana se realizará la celebración eucarística en el Templo de la Merced, en homenaje a la “Michita Linda”, patrona de San Juan de Pasto.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana, se dará inicio al desfile del Carnavalito. La concentración será en el Parque Ambiental Rumipamba y el recorrido finalizará en el Estadio Departamental Libertad, con la participación de comparsas, disfraces y carrozas elaboradas por la niñez y juventud de la ciudad.

Música campesina en la Plaza del Carnaval

Desde las 2:00 de la tarde, la Plaza del Carnaval será escenario del Concierto de Música Campesina, un espacio dedicado a los sonidos del sector rural y a las agrupaciones que mantienen vivas las tradiciones musicales del departamento.

En tarima estarán Son de Nariño, Harinson y la Liga del Sabor, Picantes de Atriz, Los Ovnis, Son Guasquero, Los Montañeros de Catambuco, Trino Sur y Los Alegres de Genoy. Como artista invitado especial se presentará Bambarabanda.

Rock Carnaval en la Plaza de Nariño

A la misma hora, desde las 2:00 de la tarde, la Plaza de Nariño acogerá el Rock Carnaval, un concierto de música alternativa que reunirá a 100Fuegos, Sonpa, Kevin Jurado, Despertar Después del Mediodía, Insanity, Los Setas y La Tulpa Raymi.

Como invitados especiales estarán Buha 2030 y Los Prisioneros junto a Miguel Tapia, en una de las presentaciones más esperadas de la jornada.

Salsa en la Concha Acústica Agustín Agualongo

La programación del día se complementa con el evento alterno “El día de la salsa”, organizado por Nuestra Cosa Latina. El concierto se realizará a las 2:00 de la tarde en la Concha Acústica Agustín Agualongo, ofreciendo una opción adicional para los amantes de este género musical en el marco del Carnaval de Negros y Blancos.