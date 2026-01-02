89 personas resultaron lesionadas durante todo el mes de diciembre e inicio del año 2026

Norte de Santander

Norte de Santander continúa entre los primeros puestos a nivel nacional por personas quemadas con pólvora durante las celebraciones de navidad del 2025 e inicio del año 2026, después de Antioquia, Nariño y Bogotá.

Cúcuta, Ocaña y Tibú son los municipios del departamento donde más casos de personas lesionadas se han presentado.

“Lamentable, Cúcuta ha sido el peor ejemplo. 39 casos de quemados en Cúcuta se han incrementado un porcentaje muy alto, más del 25% de lo que ocurrió el año inmediatamente anterior y ese mal comportamiento hace que hoy tengamos unos niños quemados y esos niños quemados tienen sus lesiones y algunos quedarán con marcas de por vida", dijo Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud.

Más información En Teorama suspenden ferias municipales por crisis de orden público en el Catatumbo

De los 89 casos, 28 son menores de edad, según lo indicó el funcionario.

“Llegamos a 28 niños y en la mayoría de los casos, los padres refieren que los niños estaban viendo y se quemaron, obviamente por que se presentan las autoridades, entonces los padres siempre tratan de evitar ese diálogo, argumentando de que se la encontraron, que la quemó otra persona y ahí fue donde los menores se lesionaron. Pero la verdad es que cuando hay quemaduras en manos o dedos, ahí sí es inevitable saber que fueron ellos los que estaban haciendo el uso de la pólvora”, agregó.

Concluyó indicando que “seguimos manifestándole a la comunidad que el quemar pólvora lo único que puede producir es una lesión en nuestros hijos o en nosotros”.