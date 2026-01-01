En Teorama suspenden ferias municipales por crisis de orden público en el Catatumbo

Norte de Santander

Por medio de un comunicado, la administración municipal de Teorama, Norte de Santander, en cabeza del alcalde Uber Conde, anunció la suspensión de las ferias locales que tradicionalmente se realizan en el mes de enero, debido a la compleja situación de orden público que se registra en la región del Catatumbo.

“Se ha tomado la decisión de cancelar las festividades del Retorno y Carnaval, programadas para los días 4, 5 y 6 de enero. Esta determinación se adopta con el propósito de salvaguardar la vida, la integridad y la tranquilidad de nuestros habitantes, priorizando el bienestar colectivo en un contexto de crisis que exige prudencia, responsabilidad y compromiso con la seguridad de todos”, menciona el comunicado.

De la misma manera, el alcalde del municipio solicitó al Gobierno Nacional adelantar acciones contundentes en el territorio, ante la continuidad de las acciones bélicas por parte de las disidencias de las FARC y el ELN, así como la ausencia de diálogos que permitan cesar las hostilidades.

“Como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Catatumbo, Provincia de Ocaña y Sur del Cesar, hago un llamado urgente al Gobierno Nacional para que actúe de manera decidida frente a la crisis humanitaria sin precedentes que atraviesa nuestra región, solicitando la presencia de las entidades competentes para atender la emergencia y brindar apoyo a las familias afectadas. Al mismo tiempo, convocamos a los actores armados a sumar esfuerzos en la creación de espacios de diálogo abiertos y constructivos que permitan mitigar esta situación, promoviendo soluciones que dignifiquen la vida de nuestros habitantes y fortalezcan la esperanza de paz y convivencia”.

En esta zona del Catatumbo, las comunidades piden a los actores armados devolver la paz que, desde hace más de un año, ha sido arrebatada por los constantes combates y ataques armados.