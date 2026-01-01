Terminales del Huila siguen registrando intenso movimiento de pasajeros en inicio de 2026

Las terminales de transporte del departamento del Huila activaron planes especiales para atender el incremento de viajeros durante la temporada de fin de año, que se extenderá hasta el próximo 15 de enero de 2026, con el objetivo de garantizar desplazamientos seguros, ordenados y eficientes.

En Neiva, las autoridades estiman la movilización de cerca de 10.000 pasajeros durante la celebración de Año Nuevo, una cifra que representa casi el doble de lo registrado en Navidad, debido al retorno de viajeros y el inicio de vacaciones en varias regiones del país.

Entre tanto, en Pitalito se reporta un aumento en el número de despachos de vehículos, aunque con una leve disminución en la cantidad de pasajeros, comportamiento que, según las terminales, es propio de la dinámica de esta temporada.

Por su parte, las terminales de La Plata y Garzón mantienen una operación estable, con variaciones normales asociadas a los festivos que este año coinciden entre semana.

Para acompañar la movilidad en terminales y corredores viales, las autoridades dispusieron un amplio dispositivo de seguridad conformado por más de 1.200 uniformados de la Policía Nacional y 2.900 soldados del Ejército, quienes realizan controles permanentes para proteger a viajeros y familias huilenses.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para comprar tiquetes únicamente en puntos autorizados, evitar el transporte ilegal y acatar las recomendaciones de seguridad, con el fin de prevenir incidentes durante los desplazamientos.