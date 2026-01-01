Riña intrafamiliar en Ibagué deja un hombre muerto y su hijastro capturado

Ibagué

La violencia intrafamiliar volvió a cobrar una víctima en Ibagué. La noche del 30 de diciembre, en el barrio El Refugio, al sur de la ciudad, un altercado dentro de una vivienda terminó con la muerte de un hombre y la captura de su hijastro como presunto responsable del homicidio. El hecho reaviva las alarmas sobre los conflictos cotidianos que se gestan al interior de los hogares.

En diálogo con Caracol Radio, el secretario de Gobierno, Francisco Espín, explicó que la discusión se habría originado cuando Jesús María Moreno Palacios, de 49 años, presuntamente agredió a su compañera sentimental. En medio del enfrentamiento, el hijo de la mujer, un joven de 27 años, intervino y le causó varias heridas con arma cortopunzante. Vecinos de la comuna 11 alertaron de inmediato a la Policía sobre la riña que se desarrollaba en la vivienda.

Unidades del CAI Variante y del Escuadrón Antiriñas acudieron al lugar y trasladaron al herido al Hospital Federico Lleras Acosta, donde minutos después se confirmó su fallecimiento. El presunto agresor fue capturado en el sitio y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades revelaron que la víctima tenía seis anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, lesiones personales y hurto, mientras que el capturado registra un antecedente por injuria.

El caso refleja nuevamente cómo el consumo de alcohol y los conflictos previos pueden desencadenar tragedias irreversibles. Al respecto, el secretario Espín reafirmó: “No podemos permitir que las diferencias familiares terminen en hechos fatales. Invitamos a la ciudadanía a acudir a las rutas de atención y a resolver los conflictos mediante el diálogo. La vida siempre debe estar por encima de cualquier disputa.”