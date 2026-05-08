¿En qué sectores operarán las zonas azules de Ibagué?

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Carlos José Corral, gerente de la Gestora Urbana de Ibagué, se refirió al proceso que se desarrolla para que sea una realidad el plan piloto de las zonas azules o de parqueo controlado en el centro de la ciudad.

Según Corral, este proyecto no busca incentivar el parqueo por horas en las calles, sino que se utilicen solo en las zonas designadas, pero además dentro de las casillas señalizadas y por un tiempo corto, porque el objetivo no es competir con los parqueaderos.

“Queremos es que las personas se desmotiven en vía pública como lo están haciendo, entonces lo vamos a regular y que la gente siga buscando el parqueadero constituido, será solo para los que hacen un parqueadero cortico”, dijo Corral.

¿Cuáles serán los sectores dónde habrá plan piloto?

La primera zona va desde la calle novena hasta la calle 17 entre carreras segunda y cuarta, sector que corresponde al centro y la Pola, donde se desarrollará un plan piloto en el que no se cobrará, pero se deberá escanear un código QR para poder inscribirse a esta zona de estacionamiento regulado.

“Estamos instalando la señalización que adquirió la Gestora Urbana costó alrededor de $150 millones, junto con esta señalización viene la demarcación del piso para que queden las celdas que se hará por parte de la Secretaría de Movilidad”, dijo Carlos José Corral.

Finalmente, aseguró que la reglamentación de las zonas azules indica que la tarifa será un 20% más costosa que los parqueaderos regulados. Luego de los seis meses del plan piloto se deberá definir el modelo financiero a utilizar para que el proyecto sea viable.

Dato: luego de la prueba piloto, el encargado de este proyecto deberá contratar el personal para poder operar las zonas de parqueo controlado o azules.