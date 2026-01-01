Preocupante profecía de Nostradamus para 2026: ¿Qué pasará con los ‘enjambres de abejas’? Getty Images

Nacido como Michel de Nôtre-Dame en 1503, el médico, boticario y astrólogo francés, conocido como Nostradamus, publicó su libro más famoso, ‘Las profecías’ en 1555.

Este documento redactado a modo de cuartetas, como un poema, contiene cientos de predicciones, algunas de las cuales han cobrado fama debido a que muchas personas consideran que han llegado a hacerse realidad con preocupante precisión.

¿Cuáles son las profecías de Nostradamus que se han hecho realidad?

Aunque no existe un consenso histórico y tampoco una base científica que le dé cabida al cumplimiento de las profecías de Nostradamus, varios hechos históricos se han asociado con estas predicciones, entre ellos los siguientes, según History Channel:

La muerte de Enrique II de Francia , ocurrida en un torneo de justas a causa de una herida en el ojo, Nostradamus había dicho al respecto que un “león joven” vencería a uno viejo.

, ocurrida en un torneo de justas a causa de una herida en el ojo, Nostradamus había dicho al respecto que un “león joven” vencería a uno viejo. El gran incendio de Londres , que fue vaticinado como un acertijo numérico “veinte tres los seis” correspondiente al año 1666, aunque Nostradamus escribió sobre un supuesto rayo, que no se presentó como causante del fuego.

, que fue vaticinado como un acertijo numérico “veinte tres los seis” correspondiente al año 1666, aunque Nostradamus escribió sobre un supuesto rayo, que no se presentó como causante del fuego. La llegada de Adolf Hitler al poder, lo cual se vincula con la narración de la vida de un niño pobre de Europa Occidental que controlaría a las masas, llegando a mencionar el nombre “Hister”.

lo cual se vincula con la narración de la vida de un niño pobre de Europa Occidental que controlaría a las masas, llegando a mencionar el nombre “Hister”. Las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, bajo la mención de “dos ciudades” azotadas de una manera nunca vista y personas “expulsadas por el acero”.

bajo la mención de “dos ciudades” azotadas de una manera nunca vista y personas “expulsadas por el acero”. Asesinato de John F. Kennedy, descrito como un gran hombre cayendo desde lo alto y un “inocente” siendo culpado con el crimen, lo cual evoca la muerte del presidente estadounidense y la de Lee Harvey Oswald, quien fue baleado antes del juicio por Jack Ruby.

Nostradamus: La profecía de las abejas para 2026

Como reseña el diario The Mirror en su versión estadounidense, un verso de Nostradamus ha cobrado especial relevancia, dado que se cree podría interpretar algunos hechos en el horizonte de 2026.

Dicho verso, designado como la cuarteta 1:26, incluye la siguiente referencia, citada por The Daily Express: “El gran enjambre de abejas surgirá... por la noche la emboscada”.

El portal de noticias Unilad señala que, más allá de tratarse de una profecía apocalíptica sobre el descenso de insectos hostiles que atacan a las personas, podría tratarse de una expresión simbólica, una que habla de poder, relacionada con figuras políticas.

El diario The Express toma un abordaje similar, mencionando la interpretación popular que señala la llegada de poderosas figuras de liderazgo político, como Donald Trump o Vladímir Putin, quienes podrían tener importantes réditos en 2026, sobre todo en relación con las negociaciones en el medio oeste y una eventual victoria en Ucrania.