¿Por qué en algunas zonas de Bogotá no se ha recogido la basura tras las fiestas de fin año?

Bogotá D.C

En la mañana de este jueves 1 de enero , los bogotanos siguieron celebrando la llegada del nuevo año 2026. Algunos madrugaron a comprar a último minuto los alimentos para el tradicional asado o ajiaco para almorzar con la familia y amigos, mientras que otros siguieron con la música y el licor.

Independientemente de la celebración que hayan escogido los ciudadanos, las calles de la capital del país amanecieron sucias debido a las bolsas de basura en las aceras peatonales.

Desde la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) precisaron que el 31 de diciembre de 2025 no hubo recolección de basuras en la jornada nocturna y que el servicio se restablecería este jueves 1 de enero de 2026, a partir de las 6:00 de la tarde hasta las 2:00 de la mañana.

Mientras que en sectores donde la recolección se realiza entre las 6:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, el servicio operará con normalidad.

En algunos sectores como en Suba, Engativá, Fontibón, Los Mártires y en los alrededores de la Plaza de la Mariposa, los operadores ya recogieron los residuos desde muy temprano en la mañana.

En algunos sectores como Chapinero y Parque Hippies, el servicio inicia a las 6 de la tarde.

Al parecer esta información no se difundió lo suficiente o fue desconocimiento de las personas, ya que Bogotá inició este 2026 con basuras en las calles.