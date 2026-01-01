Pólvora deja 27 lesionados en el Huila y dispara las alertas en cierre de año

El uso de pólvora durante la temporada decembrina sigue pasando factura en el Huila. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico N.° 31 de la Secretaría de Salud Departamental, con corte al 30 de diciembre de 2025, se han registrado 27 personas lesionadas, lo que representa un incremento del 35 % frente al mismo periodo de la temporada 2024-2025.

Del total de afectados, 21 son adultos, cifra que evidencia un aumento del 40 %, mientras que 6 casos corresponden a menores de edad, con una variación del 20 %. Aunque no se reportan fallecimientos, las autoridades advierten que las lesiones continúan siendo de consideración y prevenibles.

El informe revela que ocho adultos lesionados estaban bajo los efectos del alcohol, situación que se mantiene sin variación frente al año anterior y que continúa siendo uno de los principales factores de riesgo asociados a los accidentes con pólvora.

El 52 % de los casos presenta quemaduras de segundo grado, mientras que el 91 % de las lesiones afecta zonas como manos y dedos, evidenciando una manipulación directa e irresponsable de los artefactos pirotécnicos.

Los totes (56 %) y cohetes (19 %) encabezan la lista de los elementos más peligrosos, seguidos por voladores, volcanes y cajas de pólvora.

Durante la temporada se reportó un caso de intoxicación por fósforo blanco, correspondiente a un menor de edad. En contraste, no se registran casos ni muertes por consumo de licor adulterado con metanol en el departamento.

La Secretaría de Salud del Huila insiste en que la pólvora no es un juego, hace un llamado especial a padres de familia y adultos, y recuerda que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar tragedias en lo que resta de la temporada festiva.