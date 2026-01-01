Policía Nacional reportó reducción de delitos y récord en capturas con el Plan Navidad en Ibagué

Ibagué

El ‘Plan Navidad con Propósito’ de la Policía Nacional en Ibagué cerró diciembre de 2025 con resultados altamente significativos en materia de convivencia y seguridad ciudadana. La estrategia permitió reducir los siete delitos priorizados en la capital tolimense y consolidar una tendencia sostenida de disminución en la criminalidad al cierre del año.

Gracias al trabajo articulado entre la Policía Nacional, las autoridades locales y la comunidad, diciembre registró la cifra más baja de extorsión de los últimos tres años. Este logro refleja el impacto positivo de las acciones preventivas y operativas desplegadas en la ciudad, sustentadas en ocho líneas estratégicas que fortalecieron la presencia institucional en los barrios y sectores más críticos.

De acuerdo con el balance oficial, se logró la reducción de más de siete denuncias por delitos de impacto, resultado del trabajo permanente en prevención, control y cercanía con la ciudadanía. Además, durante el mes se realizaron 91 capturas, lo que equivale a un promedio de tres personas detenidas cada día.

El despliegue incluyó 160 planes de control que permitieron la incautación de cerca de 120 kilos de pólvora y la imposición de 65 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y comercialización de artículos pirotécnicos. Estas acciones buscaron proteger la integridad de los ibaguereños durante las celebraciones decembrinas.

Finalmente, en la celebración de Año Nuevo, la activación de las capacidades institucionales en las 79 zonas de atención permitió alcanzar una reducción del 100% en los hechos violentos reportados en comparación con el año anterior, consolidando así un cierre de año histórico en materia de seguridad para la capital tolimense.