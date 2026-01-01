Hijo del alcalde de Acevedo resultó gravemente herido en hechos de intolerancia durante celebración

Un grave hecho de violencia empañó las celebraciones de fin de año en el municipio de Acevedo, sur del Huila. El hijo del alcalde municipal resultó gravemente herido tras una agresión registrada en medio de hechos de intolerancia ocurridos durante actividades tradicionales del 31 de diciembre.

En diálogo con Caracol Radio, el mandatario local confirmó que su hijo, Esteban Prado, sufrió lesiones de consideración, especialmente en la espalda y extremidades, por lo que permanece bajo observación médica.

“Hoy lamentamos profundamente lo ocurrido. Es un hecho que enluta no solo a mi familia, sino a todo el municipio de Acevedo. Esto pudo haberle pasado al hijo de cualquier familia aceveduna”, manifestó el alcalde, visiblemente afectado. — Edgar Prada Sterling Alcalde de Acevedo Huila

Según la información preliminar, los hechos se habrían presentado en medio de una concentración ciudadana propia de las festividades de fin de año, cuando personas ajenas a la actividad habrían generado una riña que terminó en la agresión. El alcalde rechazó de manera enfática estos actos y los calificó como reprochables, señalando que afectan la convivencia y la tranquilidad del municipio.

El mandatario indicó que su familia interpondrá las denuncias correspondientes y que las autoridades ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo sucedido. En el municipio se activó un operativo especial con presencia de la Policía Nacional y personal de investigación judicial para dar con los responsables.

“Confiamos en que las autoridades actúen con celeridad. Estos hechos no pueden repetirse en Acevedo”, agregó. — Alcalde Acevedo

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a la tolerancia, al respeto y a la convivencia pacífica, reiterando que la violencia no puede normalizarse, especialmente en espacios de encuentro ciudadano y celebración.