Desfile de año viejos en Fresno terminó en caos y dejó varios heridos

Tolima

El municipio de Fresno, al norte del Tolima, despidió el 2025 con una jornada que pasó de la fiesta al desorden. El tradicional desfile de año viejos, que por décadas ha sido símbolo de integración comunitaria, se vio empañado por accidentes y hechos violentos que dejaron varios lesionados y encendieron las alarmas sobre la seguridad en este tipo de celebraciones.

Uno de los sucesos más graves ocurrió cuando la parte posterior de un vehículo tipo turbo, que transportaba a decenas de personas, colapsó en plena caravana. El hecho dejó varios heridos, de los cuales al menos cinco fueron atendidos en el hospital local. La escena quedó registrada en un video que rápidamente se difundió en redes sociales, dando amplia visibilidad al caso en el Tolima y en el centro del país.

La jornada también estuvo marcada por la violencia. En el sector del Mirador se reportó un atentado sicarial, mientras que en el punto de partida del desfile se presentó un ataque con arma de fuego que dejó dos personas lesionadas. Hasta el momento no se ha confirmado si las víctimas estaban vinculadas directamente con la actividad, detalle que aún no ha sido corroborado por las autoridades.

El organizador del evento, Jaime, reconocido comerciante de comidas rápidas del municipio, expresó su frustración ante lo ocurrido: “Recomendarle a la gente a detener la caravana, es que ya se me está saliendo de las manos, hubo dos accidentes y un atentado sicarial. Por favor paremos, hay que acabar la caravana. Qué pena pero es el último año que hago esto porque la gente se me desbordó”.

Entre tanto, se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades municipales frente a los hechos que confluyeron en esta edición del desfile y que, según el propio organizador, podrían significar el final de una tradición que por años ha acompañado a los fresnenses en la despedida del calendario.