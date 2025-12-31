Un vehículo rueda por una ladera en el sector de Malpaso en Manizales

Accidente de tránsito en la mañana del 31 de diciembre de 2025

Manizales

El accidente se registró en la mañana de este miércoles (31 de diciembre) en el sector de Malpaso, en Manizales, donde un vehículo particular perdió el control y rodó por una ladera de considerable pendiente.

El suceso tuvo lugar exactamente frente a la entrada del reconocido establecimiento conocido popularmente como “El chuzo”, generando alarma entre los residentes y transeúntes de la zona.

De acuerdo con el reporte inicial entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales y testimonios de vecinos, el vehículo, cuyas características exactas no han sido especificadas, se salió de la vía y cayó varios metros.

La magnitud del accidente requirió la movilización inmediata de organismos de atención de emergencias al lugar de la emergencia.

Atención de la emergencia

Una unidad de rescate de Bomberos Manizales, junto con personal paramédico, se desplazaron rápidamente al sitio para atender la emergencia. La primera prioridad fue asegurar la zona para evitar riesgos adicionales y evaluar la condición del conductor.

Las labores de rescate se concentraron en extraer al conductor del vehículo volcado.

Por el momento, se desconocen detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas que llevaron a que el vehículo perdiera el control y terminara rodando por la ladera.