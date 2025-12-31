Terminal de Cartagena proyecta 65 mil pasajeros en esta temporada: van 42 mil movilizados

La Terminal de Transportes de Cartagena se encuentra en su punto máximo de operatividad durante esta temporada de fin de año y comienzos de 2026. Según el balance entregado por la dirección de la entidad, el flujo de viajeros ha sido constante y masivo, reflejando la dinámica turística y familiar de la época.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Hasta la fecha, se han movilizado 42.000 pasajeros a través de las diferentes empresas de transporte. Sin embargo, las autoridades proyectan que, al cierre de la temporada el próximo 19 de enero, la cifra total ascienda a los 65.000 usuarios.

Rutas más solicitadas

El reporte de Luis Romero, director de la Terminal, indica que los cartageneros y visitantes se desplazan principalmente hacia el interior del país y departamentos vecinos. Los destinos con mayor demanda en esta temporada son:

Región Caribe: Barranquilla y municipios de la Sabana en los departamentos de Sucre y Córdoba.

Interior del país: Medellín, Bogotá y diversos puntos de Cundinamarca.

Llamado a la legalidad

Ante la afluencia masiva, el director de la Terminal fue enfático en recomendar a la ciudadanía no hacer uso del transporte informal. La advertencia busca evitar que los ciudadanos aborden “buses piratas” en las afueras de la terminal, los cuales no cuentan con las pólizas de seguro ni los controles mecánicos exigidos por la ley.

“La recomendación es tomar siempre los buses autorizados dentro de las instalaciones para garantizar un viaje seguro”, señaló Romero, quien además recordó la importancia de planificar el viaje y comprar los tiquetes con antelación para evitar contratiempos en las rutas hacia el interior del país.

Se espera que entre el 31 de diciembre y el 2 de enero se registre el pico más alto de pasajeros de toda la temporada.