Santa Fe estaría interesado en fichar a un extremo argentino ¿De quién se trata?

¡Posible refuerzo argentino llegará al León! Independiente Santa Fe tuvo un buen inició de año, pues logró consagrarse campeón en el primer semestre de la Liga Colombiana tras vencer a Independiente Medellín y levantar su tan anhelada décima estrella.

Gracias a esto, Santa Fe aseguró su participación en la Copa Libertadores 2026, siendo uno de los equipos que representen a Colombia desde la fase de grupos, junto a Junior, que es el actual campeón del fútbol colombiano tras imponerse 4-0 a Deportes Tolima, en el marcador global de la segunda final.

Sin embargo, el conjunto Cardenal todavía no ha anunciado oficialmente ningún refuerzo para el próximo año, solamente ha presentado a su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Repetto.

¿Posible refuerzo argentino llegaría al León?

Aunque hay varios rumores de que Santa Fe se encuentra en negociaciones con algunos jugadores del exterior, todavía no se ha oficializado ningún fichaje para el platel del 2026.

En las últimas horas, el periodista Julián Capera informó a través de sus redes sociales que Independiente Santa Fe estaría preparando una oferta por el extremo argentino Lucas Besozzi, de 22 años, quien actualmente milita en Atlético Central Córdoba.

¿Qué jugadores no continuarán en Santa Fe para el 2026?

El conjunto Cardenal presentará varias bajas para afrontar tanto la Liga Colombiana-I y la Copa Libertadores en el 2026, pues varios de sus jugadores no continuarán en la institución.

Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal y Harold Santiago Mosquera son los jugadores que no seguirán en Independiente Santa Fe para el próximo año.

Entre las salidas, destaca la de Harold Santiago Mosquera, quien fue una pieza clave para el equipo capitalino durante el año. El delantero ya fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Cerro Porteño, club paraguayo que es dirigido por Jorge Bava, técnico que bajo su mando logró conseguir la décima estrella del León en el primer semestre del fútbol colombiano.