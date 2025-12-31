¿Qué partidos ver el 1 de enero del 2026? Prográmese con los juegos

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se enfrentarán a Fulham en la Premier League / Getty Images / Alex Pantling - The FA

¡El 2026 llega cargado de fútbol y emociones! Con el cierre del año, la mayoría de los torneos entran en receso y retomarán su actividad en las primeras semanas de enero. Sin embargo, la Premier League continúa en competencia, siendo la única liga que no se detiene.

El campeonato inglés cuenta con la presencia de cuatro futbolistas colombianos: Jefferson Lerma y Daniel Muñoz del Crystal Palace, además de Jhon Arias y Yerson Mosquera, quienes militan en el Wolverhampton.

Le puede interesar: Jhon Arias no le cierra la puerta a un posible regreso a Fluminense: “No depende solo de mí”

Prográmese acá con los partidos del primero de enero

La Premier League cerrará la jornada 19 este jueves primero de enero, con duelos que prometen estar llenos de emoción.

Por un lado, Crystal Palace se enfrentará al Fulham, en un partidos en el que ambos equipos buscarán la victoria para escalar posiciones en la tabla. El conjunto de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se ubica actualmente en la onceava casilla, seguido de Fulham.

Wolverhampton volverá a la acción el sábado 3 de enero, cuando se mida ante West Ham. El equipo en el que militan Jhon Arias y Yerson Mosquera no ha tenido un buen semestre y atraviesa un momento complicado, pero confía en levantar cabeza de cara al 2026.

Lea también: Daniel Muñoz es “fantástico”: elegido en el equipo ideal de la Premier League

Actualmente, el conjunto de los Wolves se ubica en el último puesto de la tabla, con apenas tres puntos, por lo que el objetivo será empezar el nuevo año con un triunfo que marque un cambio de rumbo.

Partidos 1 de enero

[12.:30 p.m.] Crystal Palace (Daniel Muñoz y Jefferson Lerma) vs. Fullham

[12.:30 p.m.] Liverpool vs. Leeds

[3.:00 p.m.] Sunderland vs. Manchester City

[3.:00 p.m.] Brentford vs. Tottenham