‘Premios Farallones 2025’: Cali celebró el talento deportivo del año

El Teatro San Fernando Nuevo fue escenario de la gala de los ‘Premios Farallones 2025’, ceremonia en la que la Alcaldía de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación reconocieron a los atletas, entrenadores, líderes y periodistas más destacados del año en la ‘Capital Deportiva’ de Colombia.

En total, 150 nominados hicieron parte de esta versión, que evalúa resultados, trayectoria e impacto social.

Entre los grandes protagonistas estuvieron Jeison López, elegido mejor atleta de mayores en alto rendimiento por su brillante temporada en levantamiento de pesas, y Yaremy Andrea Gómez, ganadora en paranatación, quien este año obtuvo 11 oros en competencias nacionales y departamentales. También fue premiado Janer Armando Cabezas en la categoría paralímpica/sordolímpica, mientras que Guadalupe Palacios (BMX) fue reconocida como mejor juvenil.

El secretario del Deporte, Alexander Camacho, destacó que los premios buscan “honrar el esfuerzo de quienes hacen grande al deporte caleño en barrios, comunas y corregimientos”.

Algunos ganadores destacados

Mejor atleta mayores – alto rendimiento: Jeison López (pesas)

Mejor atleta juvenil: Guadalupe Palacios (BMX)

Mejor atleta paralímpico/sordolímpico: Janer Armando Cabezas

Talento revelación: Joseph Santiago Herrera (para-atletismo)

Reconocimiento “Cali Ciudad Deportiva”: Luis Felipe Posso

La gala cerró un año lleno de logros para el deporte caleño, reafirmando la identidad de Cali como epicentro del alto rendimiento y el desarrollo social a través del deporte.