Caen “El Cucho” y “Hugo”: pagaban a sicarios de la banda criminal Oficina del Norte del Valle

Durante años se movieron como piezas clave de una estructura criminal: uno almacenaba armas y pagaba sicarios; el otro los transportaba cuando iban a matar. Así delinquían Marino Díaz, alias “El Cucho”, y Ferney Candelo, alias “Hugo”, capturados en las últimas horas en el municipio de Toro, norte del Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación judicial, los capturados serían actores criminales al servicio de la estructura conocida como la “Oficina del Norte del Valle”, bajo el mando de alias “Seis”, cumpliendo funciones estratégicas dentro de la organización.

Las autoridades establecieron que alias “El Cucho”, de 64 años, era el encargado de almacenar las armas y realizar los pagos a los sicarios, mientras que alias “Hugo”, de 37 años, se encargaba del transporte del personal criminal cuando se disponían a ejecutar homicidios selectivos en los municipios de Toro y La Unión.

Ambos registran antecedentes judiciales por delitos relacionados con porte ilegal de armas y hurto calificado, con hechos que datan de 2016 y 2025. Según el proceso investigativo, “El Cucho” llevaría cerca de cinco años dentro de la estructura, mientras que “Hugo” tendría una permanencia aproximada de cuatro años.

Las detenciones se realizaron en plena vía pública, en el sector de la galería y en el barrio San José, donde investigadores de la SIJIN de la Policía Valle, con apoyo del MSPOPT, materializaron dos órdenes de captura por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

Tras las audiencias preliminares, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en hechos violentos que impactaron la seguridad del norte del Valle.