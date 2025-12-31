Petro confirma bombardeo de Estados Unidos en Maracaibo: “embarcaciones llevan cannabis”

Como un “problema paradójico“ denominó el presidente Gustavo Petro a los ataques de Estados Unidos a las embarcaciones en el Mar Caribe.

Y lo llamo así porque el mandatario, señaló que sabe que muchas de las lanchas atacadas con misiles en operaciones antidrogas, incluidas las incautaciones realizadas por Colombia con apoyo internacional, no transportaban cocaína sino cannabis, por lo que responsabilizó al congreso por su error de mantener la ilegalidad y advirtió que esa decisión “ha quitado la vida de muchos lancheros humildes”.

Dijo también que el presidente estadounidense Donald Trump, está equivocado pues señala que la cocaína con destino al continente Europeo está saliendo por submarinos y contenedores, mientras él está atacando está atacando lugares que no son.

Trump bombardeó fábrica en Maracaibo

Frente al bombardeo, confirmó que tiene información de que Donald Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo, porque estarían mezclando pasta de coca para producir cocaína, y esta dinámica, la estaría liderando el ELN, a quienes el presidente acusó de una invasión con su accionar en la frontera.

“Trump bombardeó una fábrica, en Maracaibo, tememos que mezclan allí la pasta de coca para hacerla cocaína y aprovecha la ubicación en el mar de Maracaibo”, señaló.

Cuestionó a la inteligencia norteamericana que lo ha estado investigando y señaló que creía que “era más profesional”, pues se rodea de codiciosos de extrema derecha que no buscan la verdad.