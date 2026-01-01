Petro defiende propuesta para repatriar inversiones externas de pensiones: admite que hará ajustes

Gustavo Petro asegura que si encuentran un delito suyo renuncia a su campaña / FOTO: Colprensa

Siguen los cuestionamientos por la propuesta del ministro de hacienda Germán Ávila para que fondos de pensiones repatríen cerca de $250 billones invertidos en el exterior.

Mientras unos están llenos de incógnitas, otrod dicen que el gobierno se tumbaría los ahorros pendionales, así como Mónica Higuera, exdirectora de Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera quien cuestionó el plan propuesto, y contó que renunció a su cargo, al ser una irresponsabilidad con los colombianos.

¿Qué respondió el presidente?

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro le dio la razón y adeguró que esa repatriación de recursos no se puede hacer en un “solo golpe” sino de una manera gradual.

El mandatario aclaró que este plan de austeridad en el marco de la emergencia económica y social del país, lo comenzarán entendiendo que se debe hacer teniendo en cuenta la liquidez de los recursos de desinversión en el exterior e inversión interna”.

Además, resaltó que es buena la propuesta de convocar a una reunión, para determinar las fases de entrada al país del ahorro pensional exportado.