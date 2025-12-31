Colombia avanza en lucha contra explotación sexual y trata personas: 17 menores rescatados en 2025

Este año, estuvo marcado por una de las más grandes ofensivas contra el turismo con fines de explotación sexual: el rescate en tiempo récord de las 17 niñas, niños y adolescentes vinculados a la secta ultraortodoxa Lev Tahor, 9 de ellos con circulares amarillas de Interpol.

Se trató de una operación desarrollada en apenas nueve días y, permitió salvaguardar la integridad de los menores que se hacían parte de esta secta, cuyos líderes tenían acusaciones de trata de personas y abusos, que durante años generaron afectaciones s en países como Guatemala, México y Canadá.

La directora de Migración, Gloria Esperanza Arriero, explicó los avances del país en la lucha contra este flagelo.

De esta manera culmina un año con ofensivas contra el turismo con fines de explotación sexual y la trata de personas, y avances con también el rescate de al menos 68 menores que iban a ser víctimas de redes de trata de personas.