Ibagué alcanzó la tasa de desempleo más baja de su historia reciente

Ibagué

El desempleo en Ibagué continúa bajando a mínimos históricos. La tasa de desocupación durante el trimestre septiembre–noviembre de 2025 pasó de 10,0 % a 9,4 %, una reducción de 0,6 puntos porcentuales, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Se trata de la tasa más baja en 18 años y la más baja al comparar todos los trimestres septiembre–noviembre desde 2007. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el número de ocupados en la ciudad aumentó de 222.988 a 227.466, una diferencia de 4.478 nuevos empleos.

De otra parte, Ibagué continuó en el grupo de las 10 ciudades con las tasas de informalidad más bajas del país, con un índice de 49,7 %, el cual se redujo en 0,2 puntos porcentuales en comparación con el trimestre septiembre–noviembre de 2024.

En cuanto al desempleo juvenil, que involucra a jóvenes de 15 a 28 años, el Dane reportó una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la Capital Musical, debido a que la tasa de desocupación en esta población pasó de 16,8 % a 16,3 % entre un trimestre y otro.

“Sobre estos buenos resultados, podemos destacar el impacto positivo de nuestros programas de atracción de inversión, que han facilitado la llegada de nuevas empresas a la ciudad, las cuales han creado nuevos puestos de trabajo; así como las iniciativas de emprendimiento juvenil y la capacitación a jóvenes en el campo de la programación, que les ha permitido acceder al mercado laboral”, afirmó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

Con respecto al número de empleos generados por sectores económicos, alojamiento y servicios de comida aumentó un 8 %, con 1.464 nuevos ocupados, mientras que comercio y reparación de vehículos creció un 5 %, con 2.230 nuevos empleos.

“Asimismo, destacamos la ruta de emprendimiento, con la cual acompañamos a lo largo de 2025 a los ciudadanos que estaban buscando trabajo, la certificación de competencias laborales y los festivales del camello, que llevan la oferta laboral de los empresarios a la población que no cuenta con un trabajo formal”, puntualizó la funcionaria.