En caravanas y con banderas blancas están saliendo las familias desplazadas del Catatumbo

Catatumbo

El recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo está provocando una nueva ola de desplazamiento de familias campesinas, quienes están huyendo de las confrontaciones armadas entre las disidencias de las FARC y el ELN.

En caravanas y con banderas blancas, las familias toman camino hacia los cascos urbanos de Tibú, Cúcuta y Ocaña, huyendo de los enfrentamientos.

La situación más difícil se registra en el corregimiento Filo el Gringo, jurisdicción del municipio de El Tarra, donde la comunidad fue sorprendida por una incursión armada desde las 5:00 de la mañana de este martes 30 de diciembre, que incluyó ataques con drones.

“Desde tempranas horas de la mañana ha habido una retoma del corregimiento de Filo el Gringo por parte de las disidencias de la FARC en esta confrontación armada que llevan en contra del ELN. Lo preocupante de ello es que, como siempre, dentro de estas confrontaciones armadas queda la población civil en medio“, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Agregó que “hay una grave violación de derechos humanos en esa jurisdicción, teniendo en cuenta que los ataques han sido sistemáticos en el casco urbano de ese mismo corregimiento, donde la mayoría de la población civil ha quedado en medio de ese fuego cruzado. Afortunadamente algunas personas han logrado salir del territorio hacia la cabecera municipal de El Tarra, pero en su gran mayoría están confinadas. Lo que la comunidad manifiesta es que no han recibido ningún apoyo por parte de las autoridades en temas de seguridad”.

Aseguró que este grupo armado ilegal habría adelantado un “barrido con drones por todo el corregimiento y donde sospechan que habían integrantes del otro bando, atacan esas viviendas. Muchas familias están colocando banderas blancas en sus casas, para evitar ser atacados”.

De momento y según datos entregados por la Defensoría del Pueblo, a la ciudad de Cúcuta han llegado al menos 100 familias huyendo de estas confrontaciones. Por su parte, el personero de Ocaña, aseguró que a su municipio han llegado más de 22 núcleos familiares durante las últimas 24 horas.