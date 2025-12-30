“Están quemando algunas casas”, habitante de Filo el Gringo, corregimiento de El Tarra

Habitantes de Filo el Gringo, en zona rural de El Tarra, aseguran que sus viviendas están siendo quemadas. / Foto: Cortesía.

Catatumbo

Desde las 5:00 de la madrugada de este martes 30 de diciembre se registra una grave alteración del orden público en el corregimiento Filo El Gringo, zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, integrantes de la disidencia de las Farc ingresaron al sector con el propósito de retomar este territorio, considerado estratégico y bajo influencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que desencadenó intensos enfrentamientos armados.

Los combates se han mantenido de manera constante durante varias horas y han tenido una fuerte afectación sobre la población civil.

Según los reportes preliminares, los ataques se estarían realizando con fusiles, drones y artefactos explosivos, situación que ha provocado la incineración de viviendas y la destrucción de enseres.

Las autoridades confirmaron que al menos 150 personas han sido desplazadas y ya se encuentran en el casco urbano de El Tarra, donde permanecen en un albergue habilitado. De este grupo, 41 son menores de edad.

Además, se estima que más familias continúan saliendo de la zona, algunas a pie y otras en transporte improvisado, ante el temor por la intensificación de los combates.

La situación humanitaria se agrava con el reporte de más de 500 personas confinadas en el corregimiento, quienes no han podido abandonar el territorio debido a los enfrentamientos y al control ejercido por los grupos armados.

Las comunidades han expresado su preocupación por lo que pueda ocurrir en las próximas horas y han solicitado la habilitación urgente de un corredor humanitario que les permita salir de manera segura.

De manera preliminar, se habla de combatientes caídos, así como de varios civiles adultos heridos y del fallecimiento de un menor de edad, hechos que aún están en verificación por parte de las autoridades competentes.

La situación en Filo El Gringo continúa siendo crítica y permanece en desarrollo.