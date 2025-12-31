Desmantelan en Berbeo, Boyacá, complejo clandestino para falsificación masiva de dólares

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con agencias de Estados Unidos y con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional, logró identificar y desmantelar un complejo clandestino dedicado a la falsificación a gran escala de dólares en una finca ubicada en zona rural del municipio de Berbeo.

Durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fueron halladas máquinas y planchas litográficas, impresoras, cortadoras, contadoras, tintas especiales, sellos de seguridad y octavos de papel con impresiones a doble cara de billetes listos para ser cortados.

En el operativo también se incautaron 1.123.000 dólares falsos que se encontraban terminados y listos para su comercialización. En el lugar fue capturado José Jerónimo Ballesteros Ibáñez, señalado de estar a cargo del funcionamiento del laboratorio ilegal y del proceso de producción de la moneda falsificada.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el centro de falsificación haría parte de una red transnacional que habría desarrollado un sistema de impresión sofisticado para producir billetes de 20 y 50 dólares, los cuales eran vendidos y distribuidos en distintas ciudades de Colombia, Estados Unidos y otros países de la región.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos presentó al capturado ante un juez penal de control de garantías, imputándole los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada y tráfico, elaboración y tenencia de elementos destinados a la falsificación de moneda.

El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.