Defensoría del Pueblo pide garantizar acceso oportuno de medicamentos en todo el país. / Cris Cantón

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a todos los actores del sistema de salud para garantizar la continuidad en la atención y el acceso oportuno a medicamentos. Este llamado lo hace luego de conocerse los riesgos de suspensión de servicios y cierre de puntos de dispensación que afectarían a miles de personas en distintos territorios del país.

“La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por los hechos recientemente puesto en conocimiento público que podrían afectar la continuidad en la prestación de servicio de salud y el acceso oportuno a medicamentos”, se lee en el comunicado publicado por la entidad.

La Defensoría asegura que la interrupción de tratamientos, la falta de información para los usuarios y la ausencia de rutas de transición verificables ponen en riesgo la vida y la dignidad de los ciudadanos. En ese sentido, reitera la necesidad de activar planes de contingencia inmediatos y mantener canales de comunicación permanentes y transparentes.

Lea también: Defensora del Pueblo alerta retrasos en pagos a funcionarios: “MinHacienda no respeta la autonomía”

Por estos motivos, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Ministerio de Salud, a la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros entes, las siguientes acciones:

1. Informar las rutas oficiales de contacto, por territorio, para la atención y gestión de casos de cada una de las EPS intervenidas.

2. Remitir la documentación de los mecanismos de articulación y respuesta definidos para la coordinación con la Defensoría del Pueblo, con el fin de dar continuidad al trabajo territorial a través de los PMU y mesas de trabajo regionales.

3. Informar sobre las acciones, planes y medidas adoptadas en atención al informe defensorial ‘Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados’, en especial aquellas orientadas a garantizar el acceso completo, continuo y oportuno a medicamentos, servicios de salud y demás prestaciones requeridas por las personas afiliadas.

4. Remitir la documentación, programación, planes de visita y resultados del plan de choque actual de la Superintendencia Nacional de Salud en materia de acceso y disponibilidad de medicamentos.

5. Implementar y remitir un informe individual por cada EPS que contenga el detalle de los pagos efectuados por concepto de reembolso de gasto de bolsillo por medicamentos prescritos y no entregados, incluyendo el número total de solicitudes presentadas (discriminadas por tipo), la cantidad de solicitudes pagadas y no pagadas y las solicitudes devueltas o rechazadas.