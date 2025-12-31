¿Cuál es la celebración que dio origen al Año Nuevo?: Fue inspirada por los romanos

El mundo se prepara para recibir el Año Nuevo 2026 con el propósito de que se puedan cumplir sus sueños, sus planes y recibir mejores resultados en el trabajo, la salud y las finanzas en los próximos doce meses.

Como es habitual, el 1 de enero es la fecha que marca la transición entre cada año. Para esta ocasión, muchas personas buscan llevar a cabo diferentes rituales como las doce uvas, la ropa interior amarilla o quemar el muñeco de Año Viejo con tal de atraer la prosperidad y dejar atrás todo lo sucedido en el ciclo anterior. Asimismo, hay familias que se reúnen para brindar y celebrar juntos por este suceso.

Si bien en diferentes culturas existen otras fechas para celebrar el inicio de un nuevo año, el 1 de enero es la más popular en el mundo al estar señalada en el calendario gregoriano, el cual se usa en el mundo occidental. Y es que esta se señaló en particular por una popular celebración en la antigua Roma que marcaba el inicio de un nuevo ciclo.

¿En qué consistía esta celebración?

En el antiguo Imperio Romano existían las denominadas Fiestas Januales, las cuales recibían su nombre en honor a Jano, el dios de las puertas, los comienzos y las transiciones. Este se caracterizaba por tener dos caras: una tenía la vista hacia el pasado (año que termina), y la otra hacia el futuro (año que comienza).

Estas festividades tenían lugar cada 1 de enero, y en ellas los habitantes de la Antigua Roma salía con sus mejores vestidos hacia el Capitolio para realizar sus ofrendas, consistentes en incienso, vino, frutos y una torta especial, denominada janual. Asimismo, acostumbraban a intercambiar regalos y aguinaldos entre amigos y familiares, acompañados de buenos deseos. Entre ellos, estaban los higos secos y las hojas de laurel.

Precisamente, el mes de enero toma su nombre por el dios Jano y por la celebración de sus fiestas. Esto sería ratificado más adelante por el emperador Julio César al introducir el calendario juliano en el año 46 antes de Cristo. A su vez, este sería sustituido en 1582 por el calendario gregoriano, llamado así por el papa Gregorio XIII y que se usa en la actualidad.

¿Cuáles son las celebraciones más populares en Año Nuevo?

La celebración de Año Nuevo suele cambiar entre cada uno de los países del mundo. Algunos de ellos se destacan por el espectáculo de fuegos artificiales que tiene lugar en un sitio determinado. Es el caso de Australia (Bahía de Sidney), Emiratos Árabes Unidos (Burj Khalifa), Inglaterra (Big Ben) o Estados Unidos (Times Square).

Por otra parte, muchas familias en Colombia suelen compartir la celebración del Año Nuevo en medio de la comida, la música y los bailes que se organizan junto a los buenos deseos por el nuevo año que comienza.

Cabe recordar que el 1 de enero es uno de los días festivos que hacen parte del calendario en Colombia. Sin embargo, esta no es una festividad religiosa, sino de tipo civil.