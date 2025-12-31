Cartagena

Consejo Gremial de Bolívar se pronunció tras incremento del salario mínimo: ¿Qué dijo?

Para el CGB, un alza de los costos laborales se traslada rápidamente a los precios

Caracol Radio

Caracol Radio

El Consejo Gremial de Bolívar manifestó su preocupación frente a los efectos económicos que se derivan del aumento de los costos laborales y fiscales que enfrentan las empresas del país, en un contexto de alta presión inflacionaria, restricciones fiscales y desaceleración en la generación de empleo formal.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Reconocemos la importancia de proteger el ingreso de los trabajadores; sin embargo, advertimos que el entorno actual exige una visión integral que considere la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la competitividad de la economía. En una economía altamente indexada, el incremento de los costos laborales se traslada rápidamente a precios, afectando el poder adquisitivo de los hogares y profundizando presiones inflacionarias”, indicaron los empresarios.

A este escenario, según el CGB, se suma el anuncio de nuevos decretos económicos que contemplan mayores cargas tributarias, lo cual incrementa -aseguran- la presión sobre el sector productivo y sobre las finanzas públicas, reduciendo el margen de maniobra para la inversión y el crecimiento económico.

“Para el departamento de Bolívar, donde el empleo formal es generado en gran medida por micro, pequeñas y medianas empresas de sectores como el comercio, el turismo, la industria y los servicios, el aumento simultáneo de costos laborales y fiscales representa un desafío significativo”.

Esta situación, señalaron, limita la capacidad de las empresas para sostener y generar empleo formal, incentiva la informalidad laboral y afecta la competitividad regional y nacional.

“El Consejo Gremial de Bolívar considera fundamental avanzar hacia una agenda económica que priorice la formalización, la productividad y la competitividad, al tiempo que garantice la sostenibilidad del empleo formal. Reiteramos la necesidad de adoptar medidas integrales que mitiguen el impacto acumulado de los costos sobre las empresas, fortalezcan la capacidad productiva y promuevan un crecimiento económico sostenible para el país”, agregó el empresariado bolivarense.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad