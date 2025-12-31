Consejo Gremial de Bolívar se pronunció tras incremento del salario mínimo: ¿Qué dijo?

El Consejo Gremial de Bolívar manifestó su preocupación frente a los efectos económicos que se derivan del aumento de los costos laborales y fiscales que enfrentan las empresas del país, en un contexto de alta presión inflacionaria, restricciones fiscales y desaceleración en la generación de empleo formal.

“Reconocemos la importancia de proteger el ingreso de los trabajadores; sin embargo, advertimos que el entorno actual exige una visión integral que considere la sostenibilidad empresarial, el empleo formal y la competitividad de la economía. En una economía altamente indexada, el incremento de los costos laborales se traslada rápidamente a precios, afectando el poder adquisitivo de los hogares y profundizando presiones inflacionarias”, indicaron los empresarios.

A este escenario, según el CGB, se suma el anuncio de nuevos decretos económicos que contemplan mayores cargas tributarias, lo cual incrementa -aseguran- la presión sobre el sector productivo y sobre las finanzas públicas, reduciendo el margen de maniobra para la inversión y el crecimiento económico.

“Para el departamento de Bolívar, donde el empleo formal es generado en gran medida por micro, pequeñas y medianas empresas de sectores como el comercio, el turismo, la industria y los servicios, el aumento simultáneo de costos laborales y fiscales representa un desafío significativo”.

Esta situación, señalaron, limita la capacidad de las empresas para sostener y generar empleo formal, incentiva la informalidad laboral y afecta la competitividad regional y nacional.

“El Consejo Gremial de Bolívar considera fundamental avanzar hacia una agenda económica que priorice la formalización, la productividad y la competitividad, al tiempo que garantice la sostenibilidad del empleo formal. Reiteramos la necesidad de adoptar medidas integrales que mitiguen el impacto acumulado de los costos sobre las empresas, fortalezcan la capacidad productiva y promuevan un crecimiento económico sostenible para el país”, agregó el empresariado bolivarense.