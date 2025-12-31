Aumento significativo de Gobierno a régimen subsidiado: pdte. junta directiva de Gestarsalud por UPC
Tras la resolución del Gobierno, desde Gestarsalud afirmaron que esperan mejorar la atención en salud para los pacientes.
Imagen de referencia y logo de Gestarsalud. Fotos: Getty Images / X @Gestarsalud
El presidente de la junta directiva de Gestarsalud, Galo Viana, habló en La W de la resolución con la que el Ministerio de Salud definió el aumento de la UPC para el 2026.
“Es un incremento significativo el que ha hecho el Gobierno para el régimen subsidiado, puesto que era una deuda que había con los más pobres de Colombia, en esas regiones apartadas donde los costos de salud han sido incrementales”, dijo.
De esta manera, esperan coordinar y articular con los prestadores de servicios de salud, los proveedores de medicamentos y tecnología, para llegar a acuerdos y mejorar la atención.
¿Aumento de UPC garantizará atención completa en salud?
“Los recursos van a ser escasos siempre. Aumenta la frecuencia de uso de los servicios, por ejemplo, aumenta la hipertensión, la diabetes, los pacientes con VIH. Es un reto significativo para nosotros como administradores. Siempre vamos a tener las tensiones entre prestadores y aseguradores”, mencionó.
No obstante, hizo un llamado a la población y al sistema para entender que la salud depende en gran medida de los hábitos de vida. “A veces dependemos mucho de las leyes”.
¿Atención de régimen subsidiado será igual a la del contributivo?
“Los asalariados y los no asalariados tienen acceso a casi a los mismos servicios. Por lo tanto, deberían tener condiciones semejantes. Pero, de alguna forma, la obligatoriedad que tiene el régimen subsidiado de contratar los servicios con las empresas sociales del Estado, que no han tenido todo el desarrollo que quisiéramos nosotros, implica que tengamos una atención más acorde con el régimen contributivo”, dijo.
Escuche la entrevista completa aquí:
