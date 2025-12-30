“Víctor Hugo regresará sano y salvo”: mindefensa sobre soldado cesarense secuestrado en el Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó vía telefónica con la familia del soldado Víctor Hugo Yepes García, secuestrado desde el pasado 14 de noviembre por las disidencias de las Farc durante enfrentamientos en el municipio de Balboa Cauca.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Al alto funcionario del Gobierno dijo que dará las garantías necesarias para que el militar regrese con sus parientes.

“Yo comprendo enormemente el dolor. Víctor Hugo está vivo y va a regresar sano y salvo. Sin embargo, es muy duro lograrlo y lo más duele es la espera. Vamos a hacer lo sabiamente y humanamente necesario para que no el pase nada. Nosotros daremos todas las garantías que sean necesarias”, dijo Sánchez en la llamada que también sostuvo con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuan.

Sus familiares realizaron este martes 30 de diciembre un plantón en la plazoleta de la Gobernación del Cesar para exigir la liberación del soldado.

Yepes García fue secuestrado en medio de un combate en zona rural del municipio de Balboa, Cauca, donde varios soldados resultaron heridos.