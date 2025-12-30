“Va a haber una enorme inflación para el año entrante”: Fedetranscarga tras alza del salario mínimo

Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga, habló en entrevista con La W sobre el incremento del salario mínimo para 2026.

¿Qué significa y qué implicaciones a futuro tiene un incremento del 23% en el salario mínimo?

“Desde Fedetranscarga pensamos que va a haber una enorme inflación para el año entrante. Adicionalmente, la pérdida de empleo va a ser muy puntual, porque sostener el mínimo para el empresariado colombiano, -y cuando hablamos del empresariado decimos que el 80% está representado por pequeñas y medianas empresas- va a ser imposible asumiendo estas cargas laborales en exceso que hoy se están imponiendo”, dijo.

Siendo así, reiteró que “la economía del país, hoy ahogada por altos índices de inseguridad, desde el punto de vista físico, jurídico, y por supuesto esa incertidumbre, la pérdida de la capacidad para generar empleados altos en cuanto a salarios, está determinada en la manera como el Gobierno ha indicado que debe llevarse el país”, dijo, agregando que la preocupación sigue siendo enorme.

Asimismo, reveló que desde Fedetranscarga, en semanas anteriores, habían solicitado ser muy responsable con la decisión que se iba a tomar en el sentido de los trabajadores, los empresarios y el Estado.

“Tengamos en cuenta que ahora la carga prestacional del Estado, cuando hablamos de pensiones y demás, por cada punto que se incrementa el salario mínimo, el Estado debe gastar alrededor de 400 mil millones de pesos. Se incrementó casi en 24 puntos”, afirmó.

Cuervo detalló que hay una serie de decretos en relación a la emergencia económica dictada, con fundamento en que el Estado colombiano tiene un enorme déficit fiscal, lo que según mencionó, ahondará puntualmente en esa situación.

“Las empresas, en la medida en que no puedan llegar a sostener la posibilidad de estos incrementos salariales van a ver afectadas. Se pondrá en tela de juicio su viabilidad, y a quienes se pretende beneficiar con esto, que es a los trabajadores, quizás van a ser los primeros que van a perder, porque no solamente eventualmente van a dejar de los empleados que tienen, sino que entrarán en las condiciones de desempleados, como sí está la gran mayoría de colombianos”, dijo.