¿Si el aumento del salario mínimo por 23,7% no es negativo, por qué no lo hizo antes?: Reyes a Petro

¿Si el aumento del salario mínimo o tiene efectos negativos por qué no lo hizo antes?: Reyes a Petro

El exministro y exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, habló en los micrófonos de La W sobre el incremento del salario mínimo para 2026 fijado en 2′000.000 con subsidio de transporte.

Y aunque fue consciente de que hay muchos colombianos celebrando este aumento, cuestiona qué riesgos puede haber en la economía tras el alto incremento.

“Yo creo que subir los ingresos de todos los colombianos tiene que ser una prioridad absoluta. Y en este momento muchos colombianos, pues en efecto, están celebrando semejante aumento tan grande”, dijo, agregando que su duda es ¿por qué el presidente, teniendo esa convicción de que este aumento del 23% del salario mínimo no tiene impactos negativos a futuro, por qué no lo hizo desde su primer año de Gobierno habiéndolo podido hacer?“.

Siendo así detalló que “eso habla de un desaprovechamiento de las oportunidades que le da al presidente el poder de su cargo. Y para mí lo preocupante es que se han desaprovechado oportunidades, no solo en este tema debatible del salario mínimo, sino en la política industrial, en la creación de una verdadera banca pública, todas estas herramientas que nos podrían llevar a mayores ingresos”.

Y agregó: “Me parece que deja mucho que desear que si esta herramienta es así de buena como lo plantea el presidente, la usa hasta su último año y yo creo que ilustra muchas de las otras cosas que se dejaron de hacer y que ahorita se están mostrando como cosas que la Constitución no permitía o que una oposición muy grande no permitía (...) Me parece que hay mucho más por hacer en el marco de la Constitución política que pudo haber hecho el presidente.