Quieren satanizar el salario mínimo hablando de consecuencias de inflación y desempleo: Clara López

Clara López, precandidata presidencial, aseguró que está de acuerdo con el incremento del salario mínimo pero que ella lo hubiera hecho de manera gradual.

senadora Clara López

Clara López, senadora de la República y precandidata presidencial, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el incremento del salario mínimo para 2026.

Según dijo, está de acuerdo con el incremento anunciado, sin embargo, aclaró que no lo hubiera hecho como lo hizo el presidente Petro, sino de manera gradual.

“Quieren satanizar el salario mínimo hablando de consecuencias de inflación, de desempleo, pero donde se ha ensayado aumentos importantes del salario mínimo, se ha venido demostrando que esas tesis que se venían insistiendo como unas verdades reveladas no se manifestaron como ellos plantearon”, explicó.

Siendo así, dijo que este aumento es justicia social. “Creo que el impacto está en sectores específicos de la microempresa donde un golpe tan fuerte de un solo sopetón puede tener traumatismos que se pueden compensar con medidas de acceso y democratización del crédito, con acceso a créditos no reembolsables y demás. Es una medida que requiere ir acompañada de medidas compensatorias que espero el g

¿Qué pasa con la izquierda de Colombia?

“Hay mucha incertidumbre. Es increíble que a estas horas no se tenga absoluta claridad si Iván Cepeda o Daniel Quintero puedan ir o no ir a una consulta de esa importancia. Otro aspecto tiene que ver con la necesidad que veo yo de hacer un llamado de diálogo, no un llamado de agresión a sectores importantes en el centro, a sectores sociales, en las comunidades de fe, en los jóvenes, el liberalismo, la socialdemocracia. Me parece que el ambiente todavía no estaba para concretar un pacto amplio porque falta ampliarlo demasiado”, dijo.

