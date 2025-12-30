Presidente Petro ordenó desclasificación de los archivos del extinto DAS

Tal y como lo había anunciado en Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto a través del cual ordena la desclasificación y levantamiento de la reserva de los archivos, documentos y datos del fondo documental del extinto DAS, que se encuentran en custodia del Archivo general de la nación.

El decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, establece también que adelantarán los procesos necesarios para garantizar la integridad, conservación, preservación, así como la anonimización y verificación de que no constituyen una amenaza contra la defensa nacional.

Esta desclasificación de los archivos del DAS será en consonancia con los autos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Pero la Procuraduría General de la Nación también tendrá una tarea especial y es que se encargará de vigilar el proceso de custodia y depuración de los datos y archivos de inteligencia y contrainteligencia.

Este es el decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025