Pondrá a personas que contratan, a despedir: Mauricio Cárdenas por aumento del salario mínimo 2026

Este lunes, 29 de diciembre, el presidente Petro confirmó que para el 2026 el salario mínimo será de 2′000.000 de pesos, incluido el auxilio de transporte, lo que representa un aumento del 27.3% .

Por esta razón, en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, habló Mauricio Cárdenas, economista, exministro de Hacienda y precandidato presidencial, quien se refirió a la noticia.

“La verdad es que la situación económica de Colombia hoy no es buena, y estamos en la antesala de algo que puede ser muy malo, esa es la verdad, a eso no hay que ponerle mucho apasionamiento político, el Gobierno está totalmente descuadrado en sus financias”, aseguró Cárdenas en su primera intervención.

Así mismo, el economista también puntualizó que este aumento en el salario mínimo para el 2026 comenzará a generar, básicamente, despidos, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

“Este ya es un incremento que, primero que todo, va a poner a muchas personas que contratan a despedir porque simplemente hay tenderos, dueños de cafeterías, dueños de almacenes, pequeños negocios, micro, pequeños, medianos empresarios, que dirán: ‘mire, estos son mis ingresos, esto es lo que yo vendo, estos son mis costos, y a mí simplemente no me cabe un aumento del salario mínimo de esta proporción”, comentó.

El también precandidato presidencial comentó que hay negocios en Colombia que “dicen ‘mire, mis utilidades eran de tanto, yo ya estaba en un límite bajo y ahora con este aumento del salario mínimo no puedo sostener una nómina de tres, cuatro, cinco personas. Y empieza a haber recortes. Yo creo que inevitablemente eso va a ocurrir”.

Críticas al presidente Petro: “Criterio populista”

Por otro lado, el exministro de Hacienda lanzó varias críticas al presidente Gustavo Petro por la decisión de aumentar en un 23,7% el salario mínimo para el 2026.

Allí, Cárdenas aseguró que el jefe de Estado tomó la decisión del aumento con un criterio “político y populista”.

Y dijo: “El empleador termina diciendo ‘yo ya no aguanto, no puedo sostener la nómina que tenía’. Entonces (empleados) se van para la calle y hay despidos y mucha gente acaba trabajando por menos del salario mínimo. Entonces no se logra nada”.

Así mismo, Cárdenas dijo que “el desenlace de esto es después de elecciones. Entonces, Petro está haciendo una jugada que es populismo económico. Los costos son después, pero los costos son enormes, son mucho más grandes que los beneficios, entonces Colombia está pasando ahora por una fase que ya la vio Argentina, que ya la vio Ecuador, y es decir: ‘venga, el populismo económico primero’, para lograr quedarse en el poder”.

“Eso es lo que quiere Petro en el fondo, que su partido se quede en el Gobierno por una razón: él le tiene hoy pánico a la idea de quedar por fuera del poder porque el país después le va a pedir cuentas. Mientras el partido de él está en el poder, él puede tomar ese camino de evitar tener que dar explicaciones”.

