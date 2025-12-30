“Para el colombiano que gane el salario mínimo es una buena noticia”: Diego Guevara, exMinHacienda

Diego Guevara, exministro de Hacienda, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre el incremento del 23,7% del salario mínimo 2026, anunciado por el presidente Petro.

Ante la noticia, muchos ciudadanos han sentido temor por quedar desempleados y por la cifra de inflación del país.

Sobre esto, el exministro aseguró que pese a que la relación de salario mínimo y desempleo suena compleja, siempre existe el mismo temor hacia inflación y desempleo y nunca se materializaron.

“Habrá que ver qué pasa con el 23, sin embargo hay unos elementos clave: De 23 millones de personas empleadas, solo 3 millones de personas ganan el salario mínimo, es decir, solo un 15% se ha impactado y quizás esas zonas comunes de la literatura donde mayor salario mínimo va a generar desempleo no las vemos tan palpables por la compleja estructura laboral de nuestro país donde un 45% son informales e independientemente si el salario mínimo es bajo o alto en la estructura económica seguirá mayor en esa economía popular”, reveló.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto del presupuesto general de la nación. “Aproximadamente entre pensiones y salarios mínimos que se tienen que pagar del TGN, el presupuesto del país, pueden ser unos 10 billones adicionales. Y habrá que preguntarnos si entonces tocará tomar nueva deuda, de dónde va salir la caja para ello, creo que allí aparecen unos elementos sobre los que hay que reflexionar, los programas que están indexados al mínimo, hay muchos elementos retadores”.

No obstante, dijo que “para el colombiano que gane el salario mínimo es una buena noticia”, y reiteró que hay toda una serie de efectos colaterales que hay que analizar en términos de finanzas públicas.

Y recalcó: “Yo creo que hoy la relación con el desempleo de inflación es mucho más tradicional de la que se pierde en la literatura académica. Hay unas dinámicas mucho más complejas que creo que es muy temprano para entrar en esas zonas comunes de desempleo e inflación”.