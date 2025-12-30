Paipa trabaja, progresa y los resultados se ven: así fue la gestión de la Alcaldía
Paipa, Boyacá, progresa porque trabaja. Este es el balance de la administración en el 2025.
Paipa le cumple a la gente. Cada proyecto, cada intervención y cada obra refleja el compromiso constante con el bienestar de las comunidades urbanas y rurales. El propósito es claro, mostrar con hechos un municipio más próspero, sostenible y ordenado.
Se puede afirmar que Paipa progresa porque trabaja. Las acciones ejecutadas durante este periodo son evidencia de una gestión responsable, transparente y enfocada en resolver necesidades históricas. Gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía, entidades aliadas y el sector privado, se muestran resultados que fortalecen el desarrollo del municipio.
En temas de infraestructura, con la estrategia Gestión Hídrica 3C, la Alcaldía trabajó en la meta de alcanzar un millón de litros de agua apta para el consumo humano, continuando con un proceso integral que garantiza calidad, cobertura y continuidad en el servicio.
Entre los principales logros destacamos: la entrega de 23 tanques con capacidad para 20 mil litros cada uno, la construcción de dos tanques adicionales para el almacenamiento de 500 mil litros de agua, el acondicionamiento y optimización de 12 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la intervención de varios vertimientos en 11 sectores priorizados, la consultoría para los estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado del centro poblado de Vargas y la consultoría técnica para el diseño del alcantarillado de los sectores El Tejar y Sativa Los Lagos.
En cuanto al Mejoramiento Vial, hemos adelantado obras de mantenimiento y reparcheo en 17 barrios del municipio, interviniendo un total de 10.000 metros cuadrados, así mismo, mediante alianzas público–privadas, construimos y mejoramos placas huella en distintos sectores rurales. Y gracias al compromiso conjunto con las administraciones de varios municipios vecinos, realizamos convites comunitarios para el mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias, fortaleciendo así la conectividad regional y el desarrollo rural.
Más resultados que transforman el territorio
- Paipa Sostenible: la ciudad fue declarada fuera de concurso en el Primer Premio a la Sostenibilidad de Boyacá gracias a iniciativas ambientales, productivas y sociales. Se impulsaron proyectos agroecológicos, economía circular, energías alternativas, mobiliestados ario con sentido y transporte sostenible, fortaleciendo un modelo integral de desarrollo.
- Paipa se proyecta a nivel internacional: gestiones en más de 10 países como: EE. UU., Guatemala, Suiza, España, Ecuador, Perú, Cuba, Chile, China, Argentina y Brasil, fortaleciendo la cooperación, el turismo y la innovación, logrando incluso el premio Destino Turístico Inteligente – DTI 2025. Paipa abre puertas en el mundo y consolida su presencia global.
- Equipos Básicos en Salud: con más de $2.900 millones gestionados, se implementó la Atención Primaria en Salud para llegar a zonas urbanas y rurales, beneficiando a 7.525 habitantes. Una apuesta por un servicio más cercano, oportuno y preventivo.
- Promoción Deportiva, Turística y Cultural: 60 eventos culturales y 234 actividades deportivas, nos consolidan como destino nacional e internacional. Festivales, competencias y ferias dinamizaron la economía y fortalecieron el turismo y la proyección del municipio.
- Urbanismo Táctico: intervenciones en instituciones educativas y parques renovaron la imagen urbana, generando espacios acogedores y seguros para la recreación, la lectura y el encuentro comunitario. Estas acciones embellecen el municipio y mejoran la calidad de vida.
- Ciencia, Tecnología e Innovación: cerca de 5.000 personas participaron en programas de robótica, programación, exploración digital y formación técnica, retomando incluso el Técnico en Sistemas después de 10 años. Paipa impulsa la inclusión tecnológica y el talento STEM.
- Bilingüismo: un total de 250 estudiantes de grado noveno recibieron certificación en inglés gracias a la Universidad Santo Tomás. Paipa abre más oportunidades académicas y laborales para sus jóvenes en un mundo globalizado.
- Fondo Emprender: con una inversión conjunta de $1.200 millones entre la Alcaldía de Paipa y el SENA, 12 emprendedores recibieron capital para fortalecer sus negocios, generar empleo y dinamizar la economía local. Paipa impulsa ideas que se transforman en oportunidades reales.
- Seguridad en Acción – Paipa se Cuida: estrategia integral de seguridad que nos ha permitido realizar 5 allanamientos, 5 capturas e importantes incautaciones de armas, dinero y estupefacientes. Las acciones permanentes protegen a la comunidad y fortalecen la tranquilidad ciudadana.
- Convenio Red ADELCO: $179 millones invertidos, 22 emprendimientos, 6 asociaciones y 15 unidades productivas permite el avance en proyectos de agroturismo, café, frutas, amasijos y más. Paipa fortalece su economía local y la competitividad de sus productores.
- Instituto Termal de Paipa: el ITP inauguró Villa Termal, un espacio para el encuentro, las artesanías y la cultura que se integra al corazón institucional. Un punto de desarrollo y bienestar para paipanos y visitantes. Además, fuimos sede de la Feria Internacional de Turismo Termal, Salud y Bienestar - ‘Termatalia Colombia 2025’.
- Bienestar Animal: se vacunaron más de 8.000 perros y gatos y se esterilizaron más de 1.000 animales, promoviendo salud y control poblacional. Además, ofrecimos capacitaciones y asistencia técnica para el bienestar animal en el municipio.
- Estufas Ecoeficientes: 37 familias de 29 veredas recibirán estufas ecoeficientes que reemplazan las de leña, reduciendo riesgos respiratorios y protegiendo el ambiente. Una iniciativa que transforma hogares y cuida el territorio.
- Paipa Bonita, casa de todos: jornadas de limpieza, reciclaje y educación ambiental, nos permiten impulsar un cambio cultural en el cuidado del territorio. La estrategia promueve un Paipa más limpio, seguro y agradable para todos.