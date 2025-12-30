Paipa trabaja, progresa y los resultados se ven: así fue la gestión de la Alcaldía

Colombia

Paipa le cumple a la gente. Cada proyecto, cada intervención y cada obra refleja el compromiso constante con el bienestar de las comunidades urbanas y rurales. El propósito es claro, mostrar con hechos un municipio más próspero, sostenible y ordenado.

Se puede afirmar que Paipa progresa porque trabaja. Las acciones ejecutadas durante este periodo son evidencia de una gestión responsable, transparente y enfocada en resolver necesidades históricas. Gracias al trabajo conjunto con la ciudadanía, entidades aliadas y el sector privado, se muestran resultados que fortalecen el desarrollo del municipio.

En temas de infraestructura, con la estrategia Gestión Hídrica 3C, la Alcaldía trabajó en la meta de alcanzar un millón de litros de agua apta para el consumo humano, continuando con un proceso integral que garantiza calidad, cobertura y continuidad en el servicio.

Entre los principales logros destacamos: la entrega de 23 tanques con capacidad para 20 mil litros cada uno, la construcción de dos tanques adicionales para el almacenamiento de 500 mil litros de agua, el acondicionamiento y optimización de 12 Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), la intervención de varios vertimientos en 11 sectores priorizados, la consultoría para los estudios y diseños del Plan Maestro de Alcantarillado del centro poblado de Vargas y la consultoría técnica para el diseño del alcantarillado de los sectores El Tejar y Sativa Los Lagos.

En cuanto al Mejoramiento Vial, hemos adelantado obras de mantenimiento y reparcheo en 17 barrios del municipio, interviniendo un total de 10.000 metros cuadrados, así mismo, mediante alianzas público–privadas, construimos y mejoramos placas huella en distintos sectores rurales. Y gracias al compromiso conjunto con las administraciones de varios municipios vecinos, realizamos convites comunitarios para el mejoramiento y rehabilitación de vías terciarias, fortaleciendo así la conectividad regional y el desarrollo rural.

Más resultados que transforman el territorio