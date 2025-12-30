6AM W6AM W

Actualidad

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

Desde Asobares aseguraron que al aumento del salario mínimo se le suma el cambio en la jornada nocturna y el incremento de precios a los licores en Colombia.

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Camilo Ospina, presidente de Asobares, reaccionó en La W al aumento del salario mínimo en un 23.7% para el 2026, asegurando que eso significa “un golpe más” para su sector.

“Es otro golpe más. Venimos del aumento de la jornada con recargos nocturnos y saldrá el decreto de emergencia económica que incrementará los precios para los licores, vinos y aperitivos”, afirmó.

“Pan para hoy, hambre para mañana”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí:

“Otro golpe más”: Asobares tras aumento del salario mínimo para 2026

01:51

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad