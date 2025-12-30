¡No se deje engañar! Afinia recuerda que el pago del servicio solo se hace con la factura

Afinia, filial del Grupo EPM, recuerda que todos los cobros relacionados con la prestación del servicio de energía eléctrica, incluidos los procesos de reparación, instalación y legalización del equipo de medida, se realizan exclusivamente a través de la factura de energía.

La compañía reitera que ninguno de sus colaboradores ni contratistas está autorizado para solicitar pagos en efectivo, transferencias, consignaciones u otro tipo de cobros directos durante la ejecución de estos trabajos.

Afinia cuenta con los materiales necesarios para llevar a cabo las labores técnicas, por lo que ninguna brigada está autorizada a pedir dinero a los usuarios bajo el argumento de compra de insumos o supuestos faltantes de material.

La empresa invita a los usuarios a no entregar dinero ni aceptar acuerdos por fuera de los canales oficiales y a verificar siempre la información directamente con Afinia. Cualquier situación irregular puede ser reportada a través de los canales habilitados: la Línea 115 o la Línea Ética de Contacto Transparente 018000 522 955.

Afinia continúa fortaleciendo sus procesos con transparencia y compromiso, trabajando de manera articulada con la comunidad para garantizar un servicio confiable y una relación basada en la confianza.