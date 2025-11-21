Donald Trump retira arancel del 40% a productos brasileños, tras acuerdo con Lula Da Silva

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró los aranceles del 40% a algunos productos provenientes de Brasil, en los que se encuentran: el café, la carne de res, vegetales y el Cacao.

También se incluye: combustibles fósiles, productos derivados o sustancias químicas relacionadas con el carbón y su procesamiento, gases licuados, productos químicos, pulpas de madera e infinidad de componentes para aviación civil

La nueva orden ejecutiva, firmada por el norteamericano, retira impuestos a ciertos bienes que fueron importados desde Brasil o retirados de almacenes desde el pasado 13 de noviembre.

Cabe destacar que Donald Trump y Lula Da Silva comenzaron a negociar después de haberse cruzado por casualidad en los pasillos de la Asamblea General de la ONU en Nueva York en Septiembre. Posteriormente, tuvieron una llamada telefónica en la que programaron reunirse el pasado 26 de octubre Malasia, en un encuentro positivo para ambos jefes de estado.

Recordemos que como parte de su guerra comercial, el norteamericano había impuesto un 10 % de aranceles a las exportaciones brasileñas, a las que luego les aplicó otro del 40 %, elevando el total al 50 %, en represalia por el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, aliado del líder estadounidense que fue condenado a 27 años de prisión por haber intentado un golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula Da Silva.