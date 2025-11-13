China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para cortar la cadena de suministro del fentanilo

El director del FBI, Kash Patel, anunció que, la administración de Trump, desmanteló la red de producción de fentanilo en México y en todo el mundo.

Kash Patel, aseguró que el acuerdo se dio luego de que su equipo, realizara un viaje en Asia en donde esperaba consolidar alizanzas clave para detener amenazas en costas estadounidenses.

“¡Con efecto inmediato, el presidente Trump ha cerrado el conducto que produce fentanilo, sustancia que mata a decenas de miles de estadounidenses! ¡Estas sustancias están ahora PROHIBIDAS y ya no serán utilizadas por las organizaciones de narcotráfico mexicanas ni por ninguna otra organización de narcotráfico en todo el mundo para fabricar esta droga!”, detalló Patel.

Gobiero chino acordó un plan para detener los precursores del fentanilo: ¿Qué significa?

La República de China, incluyó en su lista de control. 13 precursores químicos del fentanilo. Además, anunció la supervisión de siete compuestos adicionales empleados en la producción de este potente narcótico.

La medida adoptada por la República Popular China, al incluir los 13 precursores del fentanilo en su lista de sustancias controladas, constituye un avance importante en la lucha internacional contra los opioides sintéticos.

De igual forma, el control de siete sustancias químicas relacionadas demuestra la intención de China de colaborar de manera más estrecha con otros países en la prevención del tráfico y uso ilícito del fentanilo.

Estas decisiones podrían tener un impacto significativo en la reducción del suministro global de opioides sintéticos, siempre que se acompañen de medidas coordinadas y una aplicación rigurosa de los controles establecidos.