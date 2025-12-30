La rehabilitación de dos pequeñas centrales devuelve energía y recursos a Sonsón

Antioquia

La entrada en operación de la cadena hidroeléctrica Sonsón, en el Oriente antioqueño, marca un nuevo impulso para la generación de energía renovable de pequeña escala en el país.

Tras un proceso de rehabilitación técnica que se extendió por más de un año, las centrales Sonsón I y Sonsón II regresaron al Sistema Interconectado Nacional con una capacidad conjunta de 18,5 megavatios, suficientes para respaldar el consumo de miles de hogares y aportar estabilidad en momentos de alta demanda.

Las pequeñas centrales, ubicadas en zona rural del municipio de Sonsón, hacen parte de un tipo de infraestructura clave para el sistema eléctrico colombiano: plantas de menor tamaño que no solo generan energía limpia, sino que también fortalecen la confiabilidad del suministro en regiones apartadas.

En este caso, la recuperación del sistema se dio mediante una intervención profunda en su infraestructura hidráulica y electromecánica, con obras ejecutadas entre 2023 y 2025.

“El proyecto implicó una intervención compleja en condiciones de acceso difíciles, que nos obligó a diseñar soluciones especiales para retirar la tubería existente e instalar una nueva, además de excavaciones y reconstrucción de anclajes fundamentales para la seguridad de la central”, explicó Sebastián Barbosa Gil, líder del proyecto de reposición de la tubería de presión de la PCH Sonsón I.

Las obras concluyeron en noviembre de 2025 y permitieron que, tras el mantenimiento de las unidades de generación, la central entrara nuevamente en operación en diciembre.

Más allá del componente técnico, la puesta en marcha de la cadena hidroeléctrica tiene un impacto directo en el territorio.

Con el regreso de la generación, el municipio de Sonsón vuelve a recibir transferencias del sector eléctrico, recursos que se destinan a inversión social, ambiental y de infraestructura local, fortaleciendo el desarrollo de la zona de influencia.

“Este es un hito importante tanto para el sector eléctrico como para el municipio de Sonsón. La entrada en operación de esta cadena hidroeléctrica apalanca nuevamente las transferencias y beneficia directamente a la comunidad”, señaló Jefferson Cárdenas, del área de operaciones de pequeñas centrales y plantas de energía renovable.

Según indicó, la cadena está conformada por dos centrales con capacidades de 8,5 y 10 megavatios, respectivamente.

La rehabilitación de estas plantas se suma a los esfuerzos por mantener y modernizar infraestructuras existentes como alternativa a la construcción de nuevos proyectos, una estrategia que permite optimizar recursos, reducir impactos ambientales y garantizar una operación más segura.

En un contexto de creciente demanda energética y transición hacia fuentes limpias, la recuperación de las PCH de Sonsón refuerza el papel de Antioquia como uno de los principales aportantes de energía renovable al país.