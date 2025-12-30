Junior hizo oficial su primera renovación para 2026

El ambiente en Junior sigue siendo de fiesta luego del título de Liga en la final contra Tolima. El cuadro barranquillero se ha movido poco en el mercado de pases, pues de momento solo se ha vinculado Jannenson Sarmiento (a falta de oficialización) y se concretó la renovación de un jugador que fue clave.

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, del que había rumores de intereses por parte del América de Cali y equipos de México o Brasil. No obstante, el Tiburón activó la cláusula de compra que había de por medio con Olimpia de Paraguay.

Paiva llegó en enero de 2025 procedente de Olimpia, club que era el dueño de sus derechos y que lo cedió a la institución barranquillera. Pero Junior, partiendo del buen nivel mostrado, activó la opción y se hizo con el 60% de su pase, dándole un contrato hasta diciembre de 2028.

El futbolista de 28 años disputó 52 partidos con Junior durante 2025 y tuvo un aporte de 12 goles y 7 asistencias. Dos de esos pases de gol fueron en la serie final ante Tolima, pues en el juego de ida lo hizo para las dos primeras anotaciones, marcadas por José Enamorado y Bryan Castrillón.

Bacca, Teo, Didier, Chará y una renovación en veremos

Se dice que Carlos Bacca, Didier Moreno y Teófilo Gutiérrez tendrían encaminada su continuidad en el equipo, aunque de momento no hay nada concreto. No obstante, la situación más complicada la vive Yimmi Chará, quien confirmó en El VBar Caracol que no ha tenido contactos con el club y manifestó que “el tiempo se les acaba”.

“Yo creo que los días de espera se van acabando, por lo que vamos hablando que es mi futuro, cada vez se acortan más. Sería el primero o dos de enero, que ya casi todos los equipos comienzan a trabajar”, manifestó el futbolista, quien además aceptó que tiene otras opciones en caso de que no pueda seguir en Junior.

Así las cosas, Junior espera por la oficialización de la vinculación con Jannenson Sarmiento, así como se especula con que ya hay un acuerdo con Kevin Pérez, quien estaba en el Deportes Tolima. El técnico, Alfredo Arias, buscaría otro delantero y el opcionado sería Agustín Rodríguez, delantero uruguayo que tuvo paso en Santa Fe (según el periodista Paolo Arenas).