Alerta por crisis de salud en Nariño: La cartera supera los $1.4 millones para la red privada

Pasto - Nariño

Por convocatoria del Representante a la Cámara Juan Daniel Peñuela se realizó este encuentro en el auditorio del Instituto Departamental de Salud de Nariño con la presencia de actores del sector salud, IPS EPS, además de veedores y entes de control que han venido realizando seguimiento a las irregularidades que se identificaron especialmente en temas de recursos en las EPS y las dificultades en la entrega de medicamentos, el representante Peñuela explicó el propósito del rencuentro ciudadano.

“Muy preocupados porque en Nariño las carteras que hoy tienen las EPS con los prestadores llegan casi a los 2 billones de pesos y esto lleva a que se hayan cerrado los servicios en clínicas y hospitales lo que afecta a los usuarios. Lo segundo, un gran problema que existe en materia de entrega de medicamentes, la Defensoría del Pueblo dice que de cada 100 medicamentos en 89 no se entregan y en 10 oportunidades se entregan incompletas y esto se refleja en el impacto que tiene sobre la salud de la gente y pone en riesgo la vida”, explicó el Representante Peñuela.

Sin embargo, entre los veedores que asistieron al evento se manejó un discurso que indicaba su interés por que la audiencia sea realmente una revisión de las problemáticas y no se use para fines, políticos, por lo anterior el Veedor ciudadano de salud Germán Pianda reiteró los intereses de los vigilantes de este servicio y aseguró que mientras las reformas no sean aprobadas en el congreso el sistema continuara colapsado.

“Queremos por parte de la veeduría, nosotros no queremos que este evento lo vaya a tomar como política, por ello venimos a escuchar y exponer la labor que estamos realizando. Prácticamente la salud en Nariño esta dura, porque, para nosotros, los Senadores y Representantes no han aprobado la Reforma y los pacientes no esperan. En Nariño lo que más se presenta es que entregan las autorizaciones, pero cuando llegan al procedimiento resulta que no hay contrato o convenio por falta de pago, aunque desde la ADRES se haya realizado el giro”, explicó el veedor Germán Pianda.

En la jornada, desde el Instituto departamental de salud de Nariño, se entregaron algunas cifras en torno a las deudas que se registran en el sistema diciembre red pública, indicando que ha tenido un incremento la cartera en la red pública. Según Ana Belén Arteaga, Directora del IDSN, “a diciembre de 2024 la cifra era de 422 millones de pesos mientras que a corte de junio de 2025 esa cifra alcanzó los 561 millones de pesos. En la red Privada hay una leve mejoría pues la deuda en diciembre era de 1491 millones y en junio bajo a 1418 millones”.