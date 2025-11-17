Preocupación en Nariño por problemática de salud mental

Pasto-Nariño

Las autoridades siguen en alerta ante la grave problemática de Salud Mental de los habitantes del departamento de Nariño ante la tendencia que desde la pandemia refleja la ideación suicida y los casos consumados.

De acuerdo con la fuente FORENSIS con corte al mes de agosto de 2025, se han registrado en el departamento un total de 91 casos de suicidio consumado, con una tasa de 5,3%

De acuerdo con la fuente SIVIGILA del Instituto Departamental de Salud de Nariño -IDSN, hasta la semana epidemiológica número 43, correspondiente al periodo del 1 de enero al 25 de octubre de 2025, se han registrado en el departamento un total de 1.222 casos de intentos de suicidio, con una tasa de 75,9%

De igual manera con corte a ese mismo periodo se han registrado 183 casos de intoxicaciones por sustancias psicoactivas, con una tasa de 10,7%

También preocupa los casos de violencia intrafamiliar que afecta a niños, niñas y adolescentes, durante el mismo periodo de vigilancia epidemiológica se han reportado un total de 937 casos con una tasa de 204,9%

Según Oscar Fernando Cerón, subdirector de salud pública del IDSN dijo a Caracol Radio que los indicadores que tiene la región son preocupantes frente a casos de ideación suicida, ansiedad y depresión

“Por algo la Organización Mundial de la Salud ha alertado que para el año 2030 la próxima pandemia va a ser de salud mental”: agregó.

Teniendo en cuesta estos aspectos se comenzará a trabajar con los docentes y profesionales de la psicología y psiquiatría en campañas que permitan mitigar este panorama.